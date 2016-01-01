صحة الطفل ضرورية لاسيما في الفترة الأولى من حياته لأنها تعد من أهم الفترات التي تبنى عليه صحة الطفل الجسمانية.
وهناك بعض العادات ضارة بصحة أسنان الطفل يجب توقف عنها فورا، فتعرف عليها خلال السطور التالية وفقًا لموقع "allsmileskids"
- الرضاعة المتأخرة أثناء الليل تضر بصحة أسنان الطفل، فإن حليب الأم يحتوي على سكر يساهم في تسوس الأسنان، لأنه يتراكم بين أسنان الطفل أثناء النوم.
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التعليقات على توقفي عنها.. 4 عادات غير متوقعة تضر بأسنان الطفل
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