قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، إنه يجب وجود مصدر للتهوية الجيدة من اجل الوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" مع الاعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أن لا يجب استخدام الادوات الشخصية لشخص آخر كذلك أدوات التجميل لدي السيدات.
وتابع رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، أن يجب التوجه مباشرة للطبيب مباشرة عند ظهور اعراض مباشرة للفيروس.
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التعليقات على هانى الناظر يكشف أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا..فيديو
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