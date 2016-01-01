تفاصيل العملية الانتحارية بمحيط السفارة الأمريكية في تونس



تفجير انتحاري في تونس تفجير انتحاري في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مصرع أحد أفراد قوات الأمن جراء تفجير انتحاري نفذه شخصان في وقت سابق اليوم بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.



وأفاد بيان على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، بأنه "في إطار بحث المعطيات المتعلقة بالعملية الإرهابية الغادرة، تُعلم وزارة الداخلية الرأي العام باستشهاد بطل من أبطال قوات الأمن الداخلي، الملازم أول توفيق محمد الميساوي تغمده الله برحمته الواسعة".



وكشفت الداخلية التونسية عن تفاصيل العملية الانتحارية في تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت تونس باستهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

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وأضافت "قد أسفرت هذه العملية عن مصرع الإرهابيين وإصابة 5 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدني إصابة خفيفة".واختتمت بالقول: "ويتابع المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصباح تطورات هذه العملية.وقد وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أي مخاطر محتملة وستقوم وزارة الداخلية بمد الرأي العام بكل المستجدات في الإبان".