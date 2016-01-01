أعلنت وزارة الداخلية التونسية مصرع أحد أفراد قوات الأمن جراء تفجير انتحاري نفذه شخصان في وقت سابق اليوم بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.
وأفاد بيان على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، بأنه "في إطار بحث المعطيات المتعلقة بالعملية الإرهابية الغادرة، تُعلم وزارة الداخلية الرأي العام باستشهاد بطل من أبطال قوات الأمن الداخلي، الملازم أول توفيق محمد الميساوي تغمده الله برحمته الواسعة".
وكشفت الداخلية التونسية عن تفاصيل العملية الانتحارية في تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت تونس باستهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".
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التعليقات على تفاصيل العملية الانتحارية بمحيط السفارة الأمريكية في تونس
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