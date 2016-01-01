صدى البلد يكشف مصير المصابين بـ كورونا على متن باخرة سياحية بالأقصر

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علم " صدى البلد " من مصادر خاصة ان الباخرة النيلية التى تم اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس "كورونا " بها، وصلت إلى مرسى محافظة الأقصر فى تمام الساعة 11 صباح اليوم، وتم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بنفس المرسي مع تكثيف التواجد الأمني حول المرسي والباخرة .



وأكد المصدر أن المصابين اثنان من الأجانب و 10 من العاملين المصريين من نفس الباخرة، وقد تم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة، عن طريق منع دخول وخروج أى شخص من الباخرة حتى يتسنى منع انتشار المرض، موضحا بأنه تم عزل المصابين داخل الباخرة وجار التعامل معهم .



وأضاف المصدر بأنه من المقرر وصول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اليوم إلى الأقصر لمتابعة الحالات موضحا أنه هناك احتمالات بعزل المصريين بمستشفى حميات الأقصر والأجانب لم يتم الإفصاح حتى الآن إلى أى مستشفى سوف يتم عزلهم بها.

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و استعدت محافظة الأقصر للتصدي لفيروس كورونا، من خلال تجهيز ثلاث سيارات اسعاف تنتشر فى أنحاء مدينة الأقصر وهى سيارات ذاتية التعقيم مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بأي فيروس معدي ، والسيارات معقمة ذاتيا و يوجد بها وحدة رعاية مركزة ومجهزة بكافة الأجهزة الوقائية والتى تشمل الزي الطبي المعقم شامل الأقنعة والقفازات وغطاء الرأس تجهيز مستشفى حميات الأقصر التى تقع بمنطقة "الحبيل" لاستقبال فيها حالات العزل .وكان قد أعلنت كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.