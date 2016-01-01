مصر تعلن البدء في طبع عملة بلاستيكية جديدة

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صورة الخبر: عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات من مادة البوليمر
عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات من مادة البوليمر

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، اليوم الجمعة، إن البنك سيبدأ في طبع عملة بلاستيكية من فئة "10 جنيهات" من مادة "البوليمر".

وأشار نجم لصحيفة اليوم السابع المصرية، إلى أن العملة الجديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد جمال نجم، على هامش مشاركته في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية أو البنكنوت.

وحسب الخبراء تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والمتانة والسمك الأقل، وتتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

المصدر: youm7

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