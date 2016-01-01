قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، اليوم الجمعة، إن البنك سيبدأ في طبع عملة بلاستيكية من فئة "10 جنيهات" من مادة "البوليمر".
وأشار نجم لصحيفة اليوم السابع المصرية، إلى أن العملة الجديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد جمال نجم، على هامش مشاركته في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية أو البنكنوت.
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التعليقات على مصر تعلن البدء في طبع عملة بلاستيكية جديدة
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