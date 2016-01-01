أقدم انتحاريان على تفجير نفسيهما بالقرب من السفارة الأمريكية بضواحي تونس العاصمة اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 5 أمنيين تونسيين.
وذكرت وسائل إعلام تونسية في وقت سابق أن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم ظهر اليوم الجمعة على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
وذكرت إذاعة "موزاييك" أن التفجير أسفر عن 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان.
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التعليقات على تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس..فيديو
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