تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس..فيديو

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تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية

أقدم انتحاريان على تفجير نفسيهما بالقرب من السفارة الأمريكية بضواحي تونس العاصمة اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 5 أمنيين تونسيين.

وذكرت وسائل إعلام تونسية في وقت سابق أن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم ظهر اليوم الجمعة على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن التفجير أسفر عن 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان.

وبحسب نفس المصدر لم يسفر الانفجار عن سقوط قتلى باستثناء الانتحاري الذي فجر نفسه.

من جانبها دعت السفارة الأمريكية على صفحتها على "فيسبوك"، إلى الابتعاد عن منطقة الانفجار، مشيرة إلى أن الأجهزة ألأمنية تعمل في مكان الحادث.

https://www.facebook.com/Radio.JawharaFM/videos/213519676511759/?t=0

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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