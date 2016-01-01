يعد تنظيف وتلميع الإطارات من العوامل الهامة التي تبرز جمال وأناقة السيارة، لكن كثير من السائقين يهملون العناية بإطارات سياراتهم، فدعونا نقدم لكم اليوم بعض الحيل والنصائح لتنظيف وتلميع إطارات السيارة بنفسك.
أولاً – غسل وتنظيف الإطارات:
1- قم باستخدام المنتجات المركبة والمنظفات الخاصة بالإطارات في التنظيف، ولا تستخدم المنظفات المنزلية.
2- لا تستخدم أيضاً في تنظيف الإطارات الصابون الخاص لتنظيف الطلاء، لأنه ليس معد لتنظيف الإطارات، حيث قد يسبب بعض الأضرار للإطارات.
3- بعض الإطارات تكون متسخة بشدة ويصعب تنظيفها، لذا قم بترك المنظف لمدة أطول على الإطار حتى يمكن إزالة الأتربة والأوساخ بشكل أفضل.
4- في حال كانت هناك طبقة بنية أو بيضاء على الإطارات بسبب ترسب الأوساخ، فقد تحتاج إلى تنظيفها باستخدام فرشاة ذات شعيرات صلبة.
5- عند غسل الإطار قم بفركه جيدا، وذلك بشكل دائري أو بحركة ذهاباً وإياباً.
6- ثم قم بشطف الإطارات جيدا بالماء، وكرر عملية التنظيف إن لزم الأمر.
7- ثم اترك الإطارات لتجف بشكل كامل، وذلك للإنتقال للخطوة التالية المتمثلة في تلميع الإطارات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على تعرف على حيل تنظيف وتلميع إطارات سيارتك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق