

تعرف على حيل تنظيف وتلميع إطارات سيارتك تعرف على حيل تنظيف وتلميع إطارات سيارتك

يعد تنظيف وتلميع الإطارات من العوامل الهامة التي تبرز جمال وأناقة السيارة، لكن كثير من السائقين يهملون العناية بإطارات سياراتهم، فدعونا نقدم لكم اليوم بعض الحيل والنصائح لتنظيف وتلميع إطارات السيارة بنفسك.



أولاً – غسل وتنظيف الإطارات:



1- قم باستخدام المنتجات المركبة والمنظفات الخاصة بالإطارات في التنظيف، ولا تستخدم المنظفات المنزلية.

2- لا تستخدم أيضاً في تنظيف الإطارات الصابون الخاص لتنظيف الطلاء، لأنه ليس معد لتنظيف الإطارات، حيث قد يسبب بعض الأضرار للإطارات.

3- بعض الإطارات تكون متسخة بشدة ويصعب تنظيفها، لذا قم بترك المنظف لمدة أطول على الإطار حتى يمكن إزالة الأتربة والأوساخ بشكل أفضل.

4- في حال كانت هناك طبقة بنية أو بيضاء على الإطارات بسبب ترسب الأوساخ، فقد تحتاج إلى تنظيفها باستخدام فرشاة ذات شعيرات صلبة.

5- عند غسل الإطار قم بفركه جيدا، وذلك بشكل دائري أو بحركة ذهاباً وإياباً.

6- ثم قم بشطف الإطارات جيدا بالماء، وكرر عملية التنظيف إن لزم الأمر.

7- ثم اترك الإطارات لتجف بشكل كامل، وذلك للإنتقال للخطوة التالية المتمثلة في تلميع الإطارات.

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ثانياً – تلميع الإطارات:الطريقة الأولى: استخدام طلاء الإطاراتفي البداية يجب تجفيف الإطارات جيدا خاصة الحواف الجانبية، ثم قم بوضع كمية مناسبة من طلاء الإطارات على قطعة إسفنجية ومررها فوق الجدار الجانبي للإطار بأكمله.ثم قم بترك الطلاء حتى يجف تماماً على الإطارات، بعد ذلك استخدم وسادة التلميع المرفقة مع الطلاء، لتجد بعدها أن الإطار أصبح كأنه جديداً.الطريقة الثانية: استخدام هلام الإطاراتيجب في هذه الطريقة أيضاً أن تكون الإطارات جافة تماما، ثم ضع هلام الإطارات على قطعة إسفنجية وأمسح بها على الجدار الجانبي للإطار بأكمله، ستجد أن المطاط أصبح يلمع بطريقة رائعة مثل الجديد.