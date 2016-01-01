رابطة تجار السيارات: انتعاش المبيعات خلال الربع الثانى من 2020

آخر الأخبارأخبار السيارات › رابطة تجار السيارات: انتعاش المبيعات خلال الربع الثانى من 2020

صورة الخبر: رابطة تجار السيارات: انتعاش المبيعات خلال الربع الثانى من 2020
رابطة تجار السيارات: انتعاش المبيعات خلال الربع الثانى من 2020

أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن التخفيضات التى شهدتها سوق السيارات على بعض العلامات التجارية منذ بداية عام 2020 الجارى لم تؤتِ ثمارها بعد، ولم تحقق الرواج المنتظر

منها. وقال «أبوالمجد» إن تراجع مبيعات سوق السيارات انعكاس لقلة المعروض واختفاء بعض الموديلات من السوق، متوقعاً انتعاش المبيعات خلال الربع الثانى من 2020.
وأضاف أن تأثر الصين بفيروس كورونا سيؤثر بالسلب على سوق السيارات المصرية والعالمية، فى ظل إنتاج الصين لثلث سيارات العالم. ولفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن الانخفاض الذى حدث فى سوق السيارات كان سببه الرئيسى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رابطة تجار السيارات: انتعاش المبيعات خلال الربع الثانى من 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20082

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434892%2F%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B7%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2589%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D2020&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager