كاديلاك تطور سيارة كهربائية بحجم اسكاليد على شاصيه همر

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صورة الخبر: كاديلاك تطور سيارة كهربائية بحجم اسكاليد على شاصيه همر
كاديلاك تطور سيارة كهربائية بحجم اسكاليد على شاصيه همر

أعلنت جنرال موتورز عن تقديم كاديلاك لموديل كهربائي جديد بحجم اسكاليد، مع استخدامه لنفس منصة جمس همر الكهربائية.

لا نعلم الكثير عن هذه السيارة الغامضة، ولكن نعلم أن المنصة الجديدة تتميز بمرونتها الفائقة في أسلوب توزيع البطاريات رأسياً أو أفقياً لتناسب كل موديل، كما ستستخدم جنرال موتورز بطاريات 800 فولت بقدرات تصل إلى 200 كيلوواط\س ومدى يصل إلى 650 كيلومتر.

وعندما شوقت جنرال موتورز لعودة همر، صرحت أن البيك اب ستتسارع إلى 96 كم\س في 3 ثواني فحسب بقوة 1000 حصان، مع تطوير الشركة لموتورات كهربائية تدعم الدفع الأمامي والخلفي والرباعي، والسؤال هنا هل سنرى أرقاما مشابهة في الموديل القادم لكاديلاك؟

وقد انتشرت تقارير في الماضي عن تطوير كاديلاك لنسخة كهربائية لاسكاليد الجديدة، وقد تكون هذه هي الموديل الذي أعلنت عنه جنرال موتورز بغموض، وسنعلم المزيد خلال الأشهر القادمة.

المصدر: المربع نت

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