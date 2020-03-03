بمناسبة بلوغها سن المئة، تمنت أميركية أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك، وقد حصلت على مبتغاها عندما أوقفها شرطيان بتهمة "التعري" خلال تناولها الطعام في مأوى للعجزة حيث تقيم.
وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أوثقت روث براينت بأصفاد إلى الجهاز الذي يساعدها على المشي ونقلت إلى سجن منطقة بيرسون في كارولاينا الشمالية في سيارة للشرطة استخدمت صفارات الإنذار، وفق ما ذكر موقع "كورير تايمز" الإخباري المحلي.
وقد واجهت روث صعوبة في الترجل من السيارة وطلبت من عناصر الشرطة "توقيف الأشخاص الذين يصنعون هذه المقاعد السيئة"، قائلة: "يجب توقيفهم جميعا".
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التعليقات على لسبب غريب.. الشرطة تعتقل أميركية في سن المئة
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