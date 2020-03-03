

الفول والكشري.. أكلات تحارب فيروس كورونا المستجد وترفع المناعة الفول والكشري.. أكلات تحارب فيروس كورونا المستجد وترفع المناعة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، لجأ المصريون لتناول البقول والأغذية المختلفة من أجل محاربة الفيروس القاتل والذي تسبب في وفاة أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 90 ألف شخص حول العالم، بينها مصر التي أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية بها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن ظهور ثالث حالة مصابة بالفيروس.



وأصبح المصريون يتناولون البقوليات والفسيخ لرفع كفاءة الجهاز المناعي، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنت بسببه منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية، وتغيير وصفه من وباء إلى جائحة.



وأوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في حديثه لـ"الوطن"، أنه لا مانع من تناول البقول والبصل والثوم فهذا كله يرفع المناعة بشكل عام، إذ أن الحمض الأميني "التريبتوفان" الموجود في البقوليات يدخل الجسم ويتحول إلى سيروتونين، وهو هرمون السعادة والانبساط، كما أن الألياف الموجودة في البقول تقلل الحساسية وتزيد من البكتريا الصديقة التي تساهم أيضا في رفع المناعة، وبالتالي الفول وجميع أنواع البقول كافة من الأغذية التي ترفع المناعة لدى المصريين على مدى التاريخ ولكن يجب إضافة فيتامين سي إليها مثل الليمون أو الفلفل الألوان لزيادة القيمة الغذائية والاستفادة المناعية.

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كما تم ذكر البقول في القرىن الكريم في سورة البقرة دلالة على قيمتها الغذائية " إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ".وأصبحت المدارس الغذائية في العالم حاليا توصي بتناول البقول لأنها تقلل من السرطانات وترفع المناعة، ولكن ليس معنى هذا أن هناك غذاء محددا يمنع أو يقي أو يعالج فيروس كورونا المستجد، وهذه الأنباء منتشرة بشدة على مواقع التواصل، ولكن الأغذية تهدف بشكل عام لرفع كفاءة الجهاز المناعي لمواجهة جميع أنواع الفيروسات.وأكد "بدران" أن ما يتداوله الجميع بشأن تناول الفسيخ للوقاية من كورونا غير صحيح على الإطلاق، إذ أنه يزيد من تركيز الهيستامين داخل الجسد، وبالتالي تزيد أعراض الحساسية واحتقان الأغشية المخاطية والتنفسية، كما أن طريقه صنع الفسيخ نفسه تثير الشبهات إذ أن الملح المستدم في تخليله في الغالب ملوث والسمك المستخدم غير معلوم المصدر ويكون نافقا ومنتهي الصلاحية لذا الأولوية للأسماك الطازجة التي تحتوي على قيم غذائية عالية.وفيما يتعلق بالأغذية السريعة، فإنه لو تم تقديمها في أماكن صحية وطهوها بطريقة نظيفة سترفع المناعة مثل الكشري المصري الذي يمنع السرطان ويسبب السعادة، ويجب الابتعاد عن الأغذية المليئة بالدهون نظرا لضررها البالغ على الجسم.