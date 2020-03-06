الطماطم تبدأ من جنيهين للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-3-2020

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الطماطم تبدأ من جنيهين للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-3-2020

صورة الخبر: الطماطم تبدأ من جنيهين للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-3-2020
الطماطم تبدأ من جنيهين للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-3-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6 مارس 2020 بسوق العبور، وسجّلت الطماطم بين 2 و4.25 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 2 و2.8 جنيهات، والبصل بين 3 و6 جنيهات.

وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيهًا، وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، وبطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي اليوم، الجمعة، بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيه، وتراوح اليوسفي بين 3 و7 جنيهات، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الطماطم تبدأ من جنيهين للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-3-2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60816

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434884%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2585%2D%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A3%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2584%25D9%2588%2D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2D6%2D3%2D2020&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager