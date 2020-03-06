

الطماطم تبدأ من جنيهين للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-3-2020 الطماطم تبدأ من جنيهين للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-3-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6 مارس 2020 بسوق العبور، وسجّلت الطماطم بين 2 و4.25 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 2 و2.8 جنيهات، والبصل بين 3 و6 جنيهات.



وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيهًا، وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والملوخية بين 4 و6 جنيهات.



وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، وبطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه.



فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي اليوم، الجمعة، بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيه، وتراوح اليوسفي بين 3 و7 جنيهات، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات.