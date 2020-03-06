أكبر تراجع لـ«نيكي» في 6 أشهر

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أكبر تراجع لـ«نيكي» في 6 أشهر

تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر اليوم الجمعة، متكبدة خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، مع تصاعد المخاوف حيال الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا الآخذ بالانتشار السريع في الداخل والخارج.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 2.72% إلى 20749.75 نقطة في أدنى إقفال له منذ الرابع من سبتمبر 2019، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.92% ليسجل 1471.46 نقطة، أدنى ختام له منذ يناير من العام الماضي.

ومع بيع المستثمرين تشكيلة واسعة، تراجع 97% من الأسهم في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، وسط اتساع نطاق انتشار الوباء في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تكافح اليابان لاحتواء حالات الإصابة لديها.

وفقد سهم مجموعة سوفت بنك، التي تملك صندوق رؤية عالي الاستدانة لشركات التكنولوجيا الناشئة، 6.1%.

وتضررت أسهم شركات السياحة بعد أن أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بحجر صحي لمدة أسبوعين على الزائرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية.

وانخفضت أسهم اتش.آي.اس 6.3% واير تريب 8.2% وكنت-سي.تي هولدنجز 3.8%.

وتأثرت أسهم الشركات المصدرة سلبا بارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر.
وفقدت أسهم هوندا موتور 4.3% وتويوتا 3.1 بالمئة وكوماتسو 3.6% وكانون 3.5 %.

المصدر: الدستور

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