

أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. فيديو أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 6 -3- 2020، عن أسعار الذهب وجاءت كالتالي:



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 819 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 817 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 717 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 715 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 615 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 613 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 478 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 477 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,736 جنيها بعد أن سجل نحو 5,720 جنيها