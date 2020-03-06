أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. فيديو

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. فيديو

صورة الخبر: أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 6 -3- 2020، عن أسعار الذهب وجاءت كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 819 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 817 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 717 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 715 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 615 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 613 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 478 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 477 جنيها.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,736 جنيها بعد أن سجل نحو 5,720 جنيها

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32785

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434879%2F%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2D6%2D3%2D2020%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager