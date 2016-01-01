شوبير يفجر مفاجأة عن احتمالية غياب علي معلول عن مباراة الأهلي وصن داونز

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احتمالية غياب علي معلول عن مباراة الأهلي

فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة قوية عن احتمالية غياب النجم التونسي علي معلول، لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، عن مباراة الاهلي وصن داونز.

وقال احمد شوبير في تصريحات تلفزيونية ان قرار مشاركة علي معلول في يد المدير الفني السويسري رينيه فايلر فقط.

واشار احمد شوبير في تصريحاته الي ان فايلر اذا رغب في ان يؤمن الشق الدفاعي فانه سيقرر الدفع بالظهير ايمن اشرف على حساب علي معلول.

وأتم حديثه :"لم يستقر فايلر على طريقة اللعب، فمن الممكن أن يفاجئ المدرب السويسري فريق صن داونز بطريقة لعب جديدة وهو الأمر القريب جدا".

ويواجه الأهلي منافسه صن داونز يوم الغج السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا باستاد بريتوريا في اطار اياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.

المصدر: elbalad

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