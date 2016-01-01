فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة قوية عن احتمالية غياب النجم التونسي علي معلول، لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، عن مباراة الاهلي وصن داونز.
وقال احمد شوبير في تصريحات تلفزيونية ان قرار مشاركة علي معلول في يد المدير الفني السويسري رينيه فايلر فقط.
واشار احمد شوبير في تصريحاته الي ان فايلر اذا رغب في ان يؤمن الشق الدفاعي فانه سيقرر الدفع بالظهير ايمن اشرف على حساب علي معلول.
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التعليقات على شوبير يفجر مفاجأة عن احتمالية غياب علي معلول عن مباراة الأهلي وصن داونز
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