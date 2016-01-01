مؤتمر كارتيرون: عقوبات الترجي لن تؤثر عليهم.. واللقاء يختلف عن النهائي مع الأهلي



الفرنسي باتريس كارتيرون الفرنسي باتريس كارتيرون

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إن منافسه الترجي التونسي "لن يتأثر بالعقوبات الموقعة عليه" قبل مواجهة الإياب بين الفريقين.



الترجي يستضيف الزمالك في التاسعة مساءً يوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال كارتيرون: "جئنا إلى تونس لمواجهة الترجي بنفس حماس لقاء الذهاب. نحترمهم بشدة ولكننا نسعى للوصول للدور المقبل".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "العقوبات التي وُقعت على الترجي لن تقلل من قوتهم".وأوضح "يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين. سنواجه الترجي بنفس القوة ولن ننظر إلى تلك العقوبات".وتابع "نحن في عالم متطور لكرة القدم ولذلك فإيقاف معين الشعباني لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه. لن يقلل من شراسة الترجي بل قد يُحفز لاعبيه".وشدد "الترجي يضم مجموعة من اللاعبين الكبار واحترم معين الشعباني بشدة".وتطرق كارتيرون للحديث عن اختلاف الظروف بين مواجهة الترجي يوم الجمعة، وبين مواجهته السابقة على نفس الملعب مع الأهلي في نهائي النسخة قبل الماضية.وشرح كارتيرون: "الظروف مختلفة بكل تأكيد. مع الأهلي كانت مباراة نهائية والضغط كان على لاعبي الأهلي، ولكن الوضع الآن مختلف"زوفسر "الضغط أكثر على الترجي وليس على الزمالك. نحن نحتاج لعمل أداء أفضل من لقاء الذهاب".وأكمل حديثه قائلا: "الفريق الأكثر هدوءًا هو من سيحسم اللقاء. لاعبون الزمالك متحمسون للعب أمام جمهور. ستكون لحظة جميلة لهم أن يلعبوا في هذه الأجواء".