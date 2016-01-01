مؤتمر مدرب الترجي "المؤقت" ضد الزمالك: نتمنى أن يساعدنا الهدف المُسجل في مصر على الفوز

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صورة الخبر: فريق الترجي
فريق الترجي

يتمنى عثمان النجار القائم بأعمال المدير الفني للترجي في لقاء الزمالك أن يكون الهدف الذي سجله فريق الدم والذهب في استاد القاهرة سببا في تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتغلب على الزمالك.

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك غدا الجمعة في ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

ويتولى النجار مسؤولية الترجي الفنية ضد الزمالك في ظل إيقاف المدير الفني معين الشعباني ومجدي التراوي لأربع مباريات لكل منهما.

وقال النجار في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "في لقاء الذهاب خلقنا العديد من الفرص لكننا لم نستغلها ونسجل أهدافا".

وأضاف "أتمنى الهدف الذي سجلناه في القاهرة يساعدنا في التأهل لنصف النهائي".

وعن العقوبات الموقعة على الترجي بإيقاف خليل الشمام وعبد الرؤوف بن غيث لاعبا الفريق ومعين الشعباني ومجدي التراوي المدير الفني والمدرب العام قال: "أبعدنا أنفسنا عن كل شيء".

وأكمل "نركز على اللقاء بقوة ونعمل على تحليل مباريات الزمالك وأتمنى أن تكون القرارات حافزا لنا على الفوز".
وعن أهمية العامل النفسي وهل يؤثر على المباريات أجاب مدرب الترجي "العامل النفسي مؤثر جدا في أي لقاء تخوضه".

المصدر: في الجول

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