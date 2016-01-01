يتمنى عثمان النجار القائم بأعمال المدير الفني للترجي في لقاء الزمالك أن يكون الهدف الذي سجله فريق الدم والذهب في استاد القاهرة سببا في تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتغلب على الزمالك.
ويستضيف الترجي منافسه الزمالك غدا الجمعة في ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.
ويتولى النجار مسؤولية الترجي الفنية ضد الزمالك في ظل إيقاف المدير الفني معين الشعباني ومجدي التراوي لأربع مباريات لكل منهما.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على مؤتمر مدرب الترجي "المؤقت" ضد الزمالك: نتمنى أن يساعدنا الهدف المُسجل في مصر على الفوز
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق