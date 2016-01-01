

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي، اليوم، الجمعة، على ملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة:



وتقام مباراة الزمالك والترجي في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق جواد بدة.

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الزمالك ضد الترجي:ويكفي فريق الزمالك التعادل أو الهزيمة في بفارق هدف في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.وكان الزمالك تفوق على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة.ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم، كلا من محمد عبدالغني وعبدالله جمعة للإصابة.في المقابل يسعى الترجي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين في تحقيق ريمونتادا أمام الزمالك، بعد تلقى خسارتين ممتاتين أمام الزمالك في أقل من أسبوعين ( السوبر الأفريقي - دوري أبطال أفريقيا).وتبدو مهمة الترجي صعبة للغاية في مباراة اليوم، حيث يفتقد بطل تونس لقائده خليل شمام ونجمه عبدالرؤوف بن غييث، بالإضافة إلى المدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي.قائمة الزمالك لمواجهة الترجي:محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمىمحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي في خط الدفاعطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر في خط الوسطمصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجومقائمة الترجي:معز بن شريفية – رامي الجريدي – إيهاب المباركي – سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – محمد أمين توجاي – فوسيني كوليبالي – عبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني – كوامي بونسو – عبد الرؤوف بن غيث – بلال بن ساحة – فادي بن شوق – عبد الرحمن مزيان – ماهر بالصغير – حمدو الهوني – إبراهيما واتارا – محمد علي بن حمودة وطه ياسين الخنيسي .