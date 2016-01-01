وزير التعليم يقرر تخفيض 50 % من المصروفات لهؤلاء الطلاب العام القادم

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تخفيض 50% من مصروفات الخدمات الإضافية المقررة على طلاب فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية البالغ قيمتها 1200 جنيه.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار بدءا من العام الدراسى المقبل 2020/2021 .

وقد حددت وزارة التربية والتعليم ، الفئات التى تمت الموافقة على تخفيض 50% من مصروفات الخدمات الإضافية المقررة على طلاب فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية البالغ قيمتها 1200 جنيه ابتداء من العام الدراسي 2020/2021 وذكرت أنها كالتالي:

أبناء الشهداء، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين بالحرب ، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، والطلاب غير القادرين من أبناء الاب المتوفي وأبناء الأم المعيلة والمطلقة ، أو أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بناءًا على بحث اجتماعي معتمد من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة والإدارات التابعة لها ، وكذلك الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو المعاش أو المتوفين .

ويتم إنذار الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بسرعة السداد وفي حال عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات التالية من قبل الوحدة المدرسية:

عرض الأمر على ولي أمر الطالب بسحب الملف لتقدمه للإدارة التعليمية التابع لها لأداء الامتحان من الخارج عن طريق المنازل ، او تقدمه لمدرسة خاصة ، أو التقدم للمدارس الفنية بحسب سماح مجموعة الحاصل عليه بالشهادة الإعدادية عام تنسيقه إذا رغب في ذلك ، وفي حال عدم استجابة ولي الامر للاجراءات السابق الاشارة إليها تقوم وحدة الخدمات المسائية باتخاذ اللازم حيال تحويل ملف الطالب إلى نظام التقدم لأداء الامتحان من الخارج بنظام المنازل.

المصدر: elbalad

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