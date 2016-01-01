وزير التعليم يقرر تخفيض 50 % من المصروفات لهؤلاء الطلاب العام القادم



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تخفيض 50% من مصروفات الخدمات الإضافية المقررة على طلاب فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية البالغ قيمتها 1200 جنيه.



ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار بدءا من العام الدراسى المقبل 2020/2021 .



وقد حددت وزارة التربية والتعليم ، الفئات التى تمت الموافقة على تخفيض 50% من مصروفات الخدمات الإضافية المقررة على طلاب فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية البالغ قيمتها 1200 جنيه ابتداء من العام الدراسي 2020/2021 وذكرت أنها كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

أبناء الشهداء، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين بالحرب ، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، والطلاب غير القادرين من أبناء الاب المتوفي وأبناء الأم المعيلة والمطلقة ، أو أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بناءًا على بحث اجتماعي معتمد من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة والإدارات التابعة لها ، وكذلك الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو المعاش أو المتوفين .ويتم إنذار الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بسرعة السداد وفي حال عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات التالية من قبل الوحدة المدرسية:عرض الأمر على ولي أمر الطالب بسحب الملف لتقدمه للإدارة التعليمية التابع لها لأداء الامتحان من الخارج عن طريق المنازل ، او تقدمه لمدرسة خاصة ، أو التقدم للمدارس الفنية بحسب سماح مجموعة الحاصل عليه بالشهادة الإعدادية عام تنسيقه إذا رغب في ذلك ، وفي حال عدم استجابة ولي الامر للاجراءات السابق الاشارة إليها تقوم وحدة الخدمات المسائية باتخاذ اللازم حيال تحويل ملف الطالب إلى نظام التقدم لأداء الامتحان من الخارج بنظام المنازل.