

ارتفاع أسعار النفط يدعم تقارير موافقة "أوبك" على تطبيق خفض إضافي للإنتاج ارتفاع أسعار النفط يدعم تقارير موافقة "أوبك" على تطبيق خفض إضافي للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما أفادت تقارير بموافقة "أوبك" على تطبيق خفض إضافي للإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.7% إلى 51.46 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.6% إلى 47.08 دولار للبرميل.