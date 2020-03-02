الإنفلونزا تقتل 200 فى ألمانيا

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الإنفلونزا تقتل 200 فى ألمانيا

وصل عدد حالات الوفيات بسبب الإنفلونزا الموسمية في ألمانيا إلى نحو 200 حالة في هذا الموسم.

جاء ذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المختصة بمتابعة الإنفلونزا في معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات.

وحسب هذه البيانات، فقد وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة عبر التشخيص المعملي بالإنفلونزا، والتي تم إخطار معهد ربروت كوخ بها، إلى 119 ألفا و280 شخصا، منذ أكتوبر الماضي، وكان المرض في 17% من هذه الحالات شديدًا للغاية لدرجة استلزمت علاج أصحابها في المستشفى.

ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكبر من هذا العدد، نظرا لأن عيادات بعينها هي التي ترسل عينات الإنفلونزا إلى معهد روبرت كوخ، ويتم استقصاء الأعداد التي أرسلتها هذه العيادات في نهاية موسم الإنفلونزا في ألمانيا.

وبلغ عدد حالات وفيات الإنفلونزا التي تم إبلاغها إلى معهد روبرت كوخ 202 حالة حتى الآن، غالبية هذه الحالات 87% لأشخاص في الشريحة العمرية التي تبدأ من 60 عاما.

كانت موجة الإنفلونزا بدأت في ألمانيا في الأسبوع الثاني من يناير، وهي مستمرة حتى الآن، ويبدو أن ذروة هذه الموجة قد تم تجاوزها، لكن أمراض الجهاز التنفسي عادت للزيادة مرة أخرى مقارنة بالأسبوع الماضي.

ولم يتم اكتشاف فيروس (سارس-كوفي2-) في عينات الإنفلونزا التي تم إرسالها إلى معهد روبرت كوخ في الأسبوعين الثامن والتاسع من العام الحالي.
ويجري حاليا إجراء اختبار العينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

المصدر: الدستور

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