مشكلة اصطحاب الأطفال داخل السيارة وأنت على الطريق واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرق أولياء الأمور، خاصةً الأمهات، أثناء التنقل بأطفالهن لمسافات طويلة أو قصيرة، لذلك نقدم روشتة لكل سيدة ستجعلها طفلها فى أمان تام أثناء القيادة.
وفيما يلى نستعرض القائمة:
1- ضع طفلك في المقاعد الخلفية للسيارة تجنبًا لاصطدامه بتابلوه السيارة، وحتى لا يسقط أيضًا في أرضية السيارة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على كيف تحمي طفلك أثناء القيادة على الطريق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق