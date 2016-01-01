كيف تحمي طفلك أثناء القيادة على الطريق

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كيف تحمي طفلك أثناء القيادة على الطريق

مشكلة اصطحاب الأطفال داخل السيارة وأنت على الطريق واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرق أولياء الأمور، خاصةً الأمهات، أثناء التنقل بأطفالهن لمسافات طويلة أو قصيرة، لذلك نقدم روشتة لكل سيدة ستجعلها طفلها فى أمان تام أثناء القيادة.

وفيما يلى نستعرض القائمة:

1- ضع طفلك في المقاعد الخلفية للسيارة تجنبًا لاصطدامه بتابلوه السيارة، وحتى لا يسقط أيضًا في أرضية السيارة.

2- تأكدي دائمًا من ربط أحزمة الأمان الخاصة بالطفل.

3- المقعد الأوسط في مؤخرة السيارة هو المكان الأكثر أمانًا لوضع مقعد الطفل حرصًا على سلامته.

4- تأكدي من ارتداء الطفل لملابس مريحة ومناسبة حتي لا تعيق حركته مع حزام الأمان الخاصة بالمقعد.

5- اذا تجاوز طفلك عمر 6 سنوات احرصى عليه كتابة اسمه ورقم هاتفك فى أسورة بمعصمه.
6- اذا كان يعاني من الغثيان أثناء القيادة احرصي علي القيادة بسرعة هادئة.

7- التاكد ايضا من اغلاق ابواب السياره بأحكام منعا لعبث الطفل بها .

المصدر: صدى البلد

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