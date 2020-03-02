

خطوات لتطبيق الحجر الصحى فى البيت عند إصابتك بفيروس كورونا خطوات لتطبيق الحجر الصحى فى البيت عند إصابتك بفيروس كورونا

ارتفعت الرغبة بالتعلم أكثر حول أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحالات التي تتطلب حجرا صحيا، بين عامة الناس.



ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هناك 5 خطوات بسيطة، على الشخص الذي تظهر عليه أعراض كورونا، اتباعها، حتى التأكد من إصابته.



ما هي أعراض فيروس كورونا

وقبل الدخول بالخطوات الخمس، وفقا للخبير الصحي فيرجوس والش، لنراجع أعراض كورونا، التي كشفت عنها دراسة صينية مؤخرا.

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وحددت الدراسة نمطا مشتركا من الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، حسبما أورد موقع "سيانس أليرت" العلمي.وقال الباحثون إن الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمى، إذ لاحظوا وجودها بنسبة 99% من المرضى.وتشمل الأعراض الأخرى الإعياء والسعال الجاف التي ظهرت على أكثر من نصف المرضى الذين شملتهم الدراسة.وعانى حوالي ثلث المرضى من آلام في العضلات وصعوبة في التنفس.- البقاء في المنزلعند ظهور الأعراض، الخطوة الأولى هي البقاء في المنزل، والابتعاد عن الذهاب للعمل أو المدرسة أو الأماكن العامة، كما عليه عدم استقبال أي زوار.- الاتصالالخطوة الثانية تتمثل بالاتصال بالجهات المختصة، مثل المستشفى أو العيادات، للحصول على النصائح التي تناسب الأعراض التي يعاني منها الشخص.ولا يجب على الشخص التوجه فورا للعيادات والمراكز الصحية، قبل التواصل هاتفيا.- الانعزالينصح والش في الخطوة الثالثة، بعزل الشخص لنفسه عن العامة، وفي حال السكن برفقة أشخاص آخرين، فعلى الشخص الانعزال في غرفة بتهوية جيدة، وإغلاق بابها طول فترة الانعزال.كما يجب على من تظهر عليه الأعراض استخدام الحمام عند انتهاء الآخرين من استخدامه فقط، وعدم مشاركة المنشفة مع الآخرين.- الطعاموعند التسوق أو طلب وجبات الطعام، فيجب فعل ذلك باستخدام التطبيقات الإلكترونية، أو خلال الهاتف، كما يجب على من يقوم بالتوصيل ترك المشتريات أو وجبات الطعام على عتبة باب المنزل.- النفاياتالخطوة الخامسة هي الاهتمام بعملية التخلص من النفايات، واستخدام كيسين للنفايات بدلا عن كيس واحد، عند التخلص منها