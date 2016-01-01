

العرض العسكري في موسكو يكشف عن منظومة هندسية جديدة لزرع الألغام عن بعد العرض العسكري في موسكو يكشف عن منظومة هندسية جديدة لزرع الألغام عن بعد

يشهد العرض العسكري يوم 9 مايو المقبل في الساحة الحمراء بموسكو الكشف عن أحدث منظومة هندسية روسية لزرع الألغام عن بعد من طراز " إي إس دي إم".



وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن المنظومة ستسير ضمن رتل المعدات الحربية للقوات البرية. وقد وصلت المنظومة الهندسية إلى منطقة ألابينو بضواحي موسكو حيث ستشارك في البروفات التي تسبق إقامة العرض العسكري بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية.



وقد تم نصب المنظومة الهندسية على منصة عربة "كاماز" الروسية التي تتميز بالحمولة الكبيرة. وتقوم المنظومة بزرع الألغام عن بعد باعتبارها أكثر أمانا وفعالية.

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أما الألغام الحديثة التي تستخدمها المنظومة فتتفق تماما مع الشروط والاتفاقيات الدولية.يذكر أن العرض العسكري الذي سيقام في الساحة الحمراء يوم 9 مايو المقبل ستشارك فيه 225 قطعة من المعدات والآليات الحربية والأسلحة، بما فيها 24 نموذجا حديثا سيتم عرضها لأول مرة. ويستغرق العرض العسكري عادة ساعة كاملة.