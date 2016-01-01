تحضر مجموعة الدعم النفسي لرواد الفضاء الروس مفاجأة لطاقم المحطة الفضائية الدولية بمناسبة عيد النصر.
ويقول مصدر في مجموعة خدمات الدعم النفسي، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لن تقتصر المفاجأة على تقديم هدايا مادية، بل ستتضمن لقاءات مع شخصيات معروفة. لأن التواصل المباشر يكون دائما أكثر إثارة وأهمية. وقد تضم هذه الشخصيات، عددا من المحاربين القدماء، أو رواد فضاء قدامى، أو أصدقاءهم وأقاربهم، وحتى شخصيات فنية. أي أننا نحضر مفاجأة لا يمكن الكشف عن تفاصيلها الآن".
وإضافة لهذا سيعرض لرواد الفضاء يوم 9 مايو الاستعراض العسكري التاريخي الذي جرى يوم 24 يونيو عام 1945 وكذلك الاستعراض العسكري عام 2020 المكرس للذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على النازية.
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التعليقات على علماء النفس يجهزون مفاجأة لطاقم المحطة الفضائية الدولية
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