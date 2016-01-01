علماء النفس يجهزون مفاجأة لطاقم المحطة الفضائية الدولية

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علماء النفس يجهزون مفاجأة لطاقم المحطة الفضائية الدولية

تحضر مجموعة الدعم النفسي لرواد الفضاء الروس مفاجأة لطاقم المحطة الفضائية الدولية بمناسبة عيد النصر.

ويقول مصدر في مجموعة خدمات الدعم النفسي، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لن تقتصر المفاجأة على تقديم هدايا مادية، بل ستتضمن لقاءات مع شخصيات معروفة. لأن التواصل المباشر يكون دائما أكثر إثارة وأهمية. وقد تضم هذه الشخصيات، عددا من المحاربين القدماء، أو رواد فضاء قدامى، أو أصدقاءهم وأقاربهم، وحتى شخصيات فنية. أي أننا نحضر مفاجأة لا يمكن الكشف عن تفاصيلها الآن".

وإضافة لهذا سيعرض لرواد الفضاء يوم 9 مايو الاستعراض العسكري التاريخي الذي جرى يوم 24 يونيو عام 1945 وكذلك الاستعراض العسكري عام 2020 المكرس للذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على النازية.

ومن المنتظر أن يحتفل بعيد النصر 9 مايو كل من رائدي الفضاء الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي كرستوفر كيسيدي اللذين سينطلقان إلى الفضاء يوم 9 أبريل المقبل. وفي أوائل مايو يخطط لإطلاق المركبة Crew Dragon المأهولة وعلى متنها رائدا فضاء من الولايات المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم

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