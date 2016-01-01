تنظم الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير مصر" وشبكة Entreprenelle لرائدات الأعمال، "هاكاثون قدوة-تك للذكاء الاصطناعي: إحياء الثقافة والتراث" في الفترة من 7 إلى 9 مارس بالحرم اليوناني بالقاهرة.
ويُنَظَم الهاكاثون ضمن فعاليات مؤتمر "She Can 2020" إحدى أكبر فعاليات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي ينعقد تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
ويهدف الهاكاثون إلى زيادة وعي الفتيات والسيدات بالتكنولوجيا وتزويدهن بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في الأسواق، حيث تتلقى المشاركات التدريب والإرشاد في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
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التعليقات على «الاتصالات» تنظم هاكاثون «قدوة- تك للذكاء الاصطناعى».. السبت
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