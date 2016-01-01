

«الاتصالات» تنظم هاكاثون «قدوة- تك للذكاء الاصطناعى».. السبت «الاتصالات» تنظم هاكاثون «قدوة- تك للذكاء الاصطناعى».. السبت

تنظم الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير مصر" وشبكة Entreprenelle لرائدات الأعمال، "هاكاثون قدوة-تك للذكاء الاصطناعي: إحياء الثقافة والتراث" في الفترة من 7 إلى 9 مارس بالحرم اليوناني بالقاهرة.



ويُنَظَم الهاكاثون ضمن فعاليات مؤتمر "She Can 2020" إحدى أكبر فعاليات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي ينعقد تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.



ويهدف الهاكاثون إلى زيادة وعي الفتيات والسيدات بالتكنولوجيا وتزويدهن بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في الأسواق، حيث تتلقى المشاركات التدريب والإرشاد في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

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ويجمع الحدث الكثير من المبتكرين ورواد الأعمال والتقنيين، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا ومساعدة أصحاب الأفكار لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، بالإضافة إلى توليد أفكار لدعم الثقافة والتراث في مصر.