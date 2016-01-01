اتخذ تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" قرارا وصف بـ"الجريء"، لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" الجديد في كل العالم.
وكشف "فيسبوك"، وفقا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن أنه سيعرض كافة إعلانات منظمة الصحة العالمية، بصورة مجانية لمواجهة كافة المعلومات الخاطئة التي يتم ترويجها بشأن فيروس "كورونا".
وقال مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إنه يتعهد بحظر وتقييد انتشار كل الأخبار والمنشورات التي تروج لأخبار خاطئة أو مزيفة مرتبطة بفيروس "كورونا".
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التعليقات على "فيسبوك" يتخذ قرارا "جريئا" لمكافحة فيروس "كورونا"
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