مصر تشارك في منتدى آيكان المجتمعي الافتراضي 67

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مصر تشارك في منتدى آيكان المجتمعي الافتراضي 67

تشارك مصر عن بُعد، مُمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في منتدى مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة "آيكان" المجتمعي الافتراضي 67، في الفترة من 7 إلى 12 مارس.

والاجتماع هو منتدى مجتمعي يتيح الفرصة للمنظمات الداعمة لمؤسسة الآيكان واللجان الاستشارية التابعة لها وجميع أعضاءها فرصة لإجراء مناقشات مكثفة حول مختلف القضايا المتعلقة بنشاط المؤسسة وإدارة نظام أسماء النطاقات.

تأسست مؤسسة الآيكان عام 1998 وهي مؤسسة غير هادفة للربح، تهدف إلى المنفعة العامة وتجمع أعضاء من جميع أنحاء العالم، وتتمثل مهمتها في المساهمة في ضمان استقرار الإنترنت وأمنه وتوحيده على مستوى العالم.

المصدر: الدستور

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