قرار جديد من الكويت حول وقف عودة المصريين.. والهجرة تصدر بيانا

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عودة المصريين العاملين بدولة الكويت

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بموقف السلطات الكويتية التي أعلنت موافقتها اليوم على "وقف أي إجراءات استثنائية مشروطة لـ عودة المصريين العاملين بدولة الكويت، وتم التعميم على المطارات والسلطات المحلية".

ووجهت وزيرة الهجرة خالص آيات الشكر والتقدير للحكومة الكويتية لاتخاذ قرار وقف أي إجراءات إضافية لعودة المواطنين المصريين العاملين في الكويت، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين الدولتين على المستوى الرسمي والشعبي.

كانت وزيرة الهجرة قد تواصلت مع السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى القاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، وذلك في إطار الرد على الطلبات التي وردت من عدد من المصريين بالخارج من العاملين في الكويت.

المصدر: elbalad

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