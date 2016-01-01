أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الخميس، سلبية نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التى خضع لها الطالب العماني بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال معتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية، إن الطالب وافد من عمان قبل ١٤ يومًا، مشيرا إلى أنه خضوعه للفحص الطبي هو إجراء احترازي متبع مع الوفدين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.
وأضاف خميس، في بيان، أن الطالب جرى وضعه تحت الملاحظة تحسبًا لظهور أية أعراض مرضية عليه بعد ارتفاع درجة حرارته ، وجري تحويله إلى مستشفي حميات الإسكندرية للإطمئنان علي حالته.
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التعليقات على حقيقة إصابة طالب عماني بفيروس كورونا في الإسكندرية
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