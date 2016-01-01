كشف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جامعة القاهرة في سبتمبر 2014.
وأضاف جابر نصار في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد": "الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما زار جامعة القاهرة في سبتمبر 2014 قال لي «جامعة القاهرة رمز لمصر ونجاحك الأساسي عدم إلقاء قنبلة غاز على جامعة القاهرة».
وتابع جابر نصار: "رفضت تعريض الجامعة لحدوث اشتباك بين الشرطة والناس أيام اعتصام النهضة".
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التعليقات على جابر نصار يكشف نصيحة الرئيس السيسي له وقت اعتصام النهضة
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