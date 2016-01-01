جابر نصار يكشف نصيحة الرئيس السيسي له وقت اعتصام النهضة

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صورة الخبر: جابر نصار
جابر نصار

كشف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جامعة القاهرة في سبتمبر 2014.

وأضاف جابر نصار في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد": "الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما زار جامعة القاهرة في سبتمبر 2014 قال لي «جامعة القاهرة رمز لمصر ونجاحك الأساسي عدم إلقاء قنبلة غاز على جامعة القاهرة».

وتابع جابر نصار: "رفضت تعريض الجامعة لحدوث اشتباك بين الشرطة والناس أيام اعتصام النهضة".

وأكمل جابر نصار: " جامعة القاهرة مرت بأيام صعبة وكانت محاطة باعتصام النهضة الإخواني في 2013 وكنت بفتح شباك رئيس جامعة القاهرة بلاقي الحمام منصوب على باب الجامعة الرئيسي وعشة فراخ وبط في الاعتصام والإخوان كانوا يعتقدون أن الاعتصام جهاد".

ولفت جابر نصار: "كان من السهل أيام أحداث شغب الإخوان إدخال الشرطة الحرم الجامعي ولكن هذا ليس حلا".

المصدر: elbalad

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