

كـ المحترفين .. طريقة عمل المقلوبة السعودية كـ المحترفين .. طريقة عمل المقلوبة السعودية



تشتهر البلاد العربية خاصة السعودية بطعامها الشهي واللذيذ، ومن أشهر الوجبات التي يتم تحضيرها هي المقلوبة السعودية، وسنقدم لكم طريقة عمل المقلوبة بطريقة صحية في المنزل.



مقادير عمل المقلوبة السعودية :



2 كاس ارز

حبهان

باذنجان

دجاج

بطاطس

زهره (قرنبيط)

توابل المقلوبه

حبهان

طماطم

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طريقة عمل المقلوبة السعودية :- نقلي الدجاج في الزيت.- نضع ماء في الحلة ونسوي الدجاج فيها ونضيف توابل المقلوبه وحبهان وورق لوري وملح ونتركه يستوي في الشوربة.- البطاطس والزهره والباذنجان.- ننقع الرز عشر دقائق.- يتم رش شرائح الطماطم والباذنجان والبطاطس والزهرة والدجاج والرز ونضيف الشوربة حتى تنضج .