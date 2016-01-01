تشتهر البلاد العربية خاصة السعودية بطعامها الشهي واللذيذ، ومن أشهر الوجبات التي يتم تحضيرها هي المقلوبة السعودية، وسنقدم لكم طريقة عمل المقلوبة بطريقة صحية في المنزل.
مقادير عمل المقلوبة السعودية :
2 كاس ارز
حبهان
باذنجان
دجاج
بطاطس
زهره (قرنبيط)
توابل المقلوبه
حبهان
طماطم
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التعليقات على كـ المحترفين .. طريقة عمل المقلوبة السعودية
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