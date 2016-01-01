هنتعشى إيه .. بطاطس بوريه و بيتزا بطريقة جديدة



بطاطس بوريه بطاطس بوريه



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم.





ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها لاسرتك بسهولة.إليك طريقة تحضير البيتزا والبطاطس البيوريه



بطاطس بوريه للشيف نجلاء الشرشابى

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مكونات بطاطس بوريه مقلية :3 ثمرات بطاطس مسلوقةملح و فلفل أسود2 ملعقة دقيق3 ملاعق بقسماط مطحونبيضةطريقة عمل بطاطس بوريه مقلية :اسلقي البطاطس في ماء مغلي ثم اهرسيها في وعاء وضيفي لها الملح و الفلفل الأسودشكلي البطاطس على هيئة أقراص أو أصابع حسب رغبتك، وضعيها في البيض ثم اغمسيها في البقسماط المحطون واقليها في الزيت .بيتزا الطاسة للشيف إلهام فتحىيعشق الكثير البيتزا بطرقها المختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا في الطاسةالمقاديرالمكونات الجافه:كوب دقيقرشه ملح1/2 معلقه صغيره سكر1/2 معلقه صغيره بيكنج بودر1/2 معلقه صغيره خميره جافهالمكونات السائله:1/2 كوب ماء دافىء او لبنطريقة التحضيرتخلط المكونات الجافه ويضاف ليهم الماء ويترك تخمر او تفرد فى طاسه مدهونه زيت مباشره دون تخمير.تخرم بشوكه وتدهن بالصلصه ويضاف لها اى حشو مع جبن موزاريلا.توضع البيتزا على شعله صغيره ونار هاديه وممكن توضع تحتها شياطه وتغطى لمده 10 دقايق ثم تقدم