هل السحر يمنع الرزق؟.. علي جمعة يرد



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق إن زمن السحر قد ولى منذ زمن وأنه الآن لا يستطيع الجن فعل أي شيء مع الإنسان بل على النقيض الجن أصبح الآن هو الذي يتعلم من الإنسان المكر والترتيبات والخداع وقد فاض به من بني الإنسان لعجزه أمامهم.



وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على تساؤل حول ما إذا كان السحر أو الجن يستطيع أن يحول دون وصول الرزق أو أن يؤدي إلى موت إنسان.





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قائلا: إن كثيرا من الجن قد أنسحب إلى أعالي الجبال وأطراف المحيطات وترك بني الإنسان منذ زمن وأنهم يتدبرون بني البشر وما يصنعون من الدسائس والمكائد ويتعجب من حاله لأنه لم تأت مثل تلك الأفكار على باله يوما.وأكد جمعة أن أعمال السحر وتسخير الجن لإلحاق الأذية ببني البشر كان يمكن بل وكان يحدث في الماضي منذ زمن, ولكن الآن طغيان وتجبر بني البشر لا نهاية له بل يفر من مثله الجن ويشكوا.وعلق المفتي الأسبق على السؤال مازحا: اتركوكم من الجن وأفعاله وركزوا على ما نحن فيه الآن, ويجب أن يهتم كل إنسان بنفسه ولا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور.كيفية علاج السحر والحسدقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا شعر الإنسان بأعراض تعب مفاجئ؛ لا ينبغي أن ينصرف ذهنه إلى أنه مسحور.وأوضح الدكتور عمرو الورداني، فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «أصبت بالسحر، كيف أتعالج منه؟» أنه لا ينبغي الجزم بأمور السحر، وإنما ينبغى البحث وراء الأسباب الواقعية واستشارة الطبيب عند الشعور بمرضٍ عضوي أو نفسي.ونصح أمين الفتوى السائلة بتحصين نفسها بالمداومة على أذكار الصباح والمساء وقراءة سورة البقرة والمعوذتين وسورة ياسين وآية الكرسي.ونوه مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء إلى عدم إنكار السحر، وإنما التعجب من سرعة تعليق الإحباطات أو الإخفاقات والأضرار المادية أو النفسية على شماعات غيبية، ليبرر الإنسان لنفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا.السحر خيال ويؤثر على العين فقط ولا يغير الشيءقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن السحر الموجود حاليا، مجرد خيال، وليس قلب الشيء إلى شيء آخر، مستشهدا بقول الله تعالى "فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ".وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد: "السحر ليس تغييرا من حقيقة الشيء، يعنى مينفعش كلام عن تغيير قلم أخليه طيارة، كل ما يحدث هو تأثير على العين".وأشار إلى أن الأمر متعلق بتغيير نظرة العين للشيء وليس متعلقا بتغيير حقيقة الشيء نفسه، كما قال الله "سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ".سورة تبعد الجن والشياطين عن المنزل وتُبطل السحرأكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن القراءة والاستماع إلى سورة البقرة يقي الإنسان من السحر ويطرد الشياطين من المنزل.واستشهد الدكتور محمد عبد السميع، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، بما روي عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَأوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337). والبطلة: هم السحرة.وقال إن سورة البقرة تطرد الشياطين من البيوت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» رواه مسلم.آيات إبطال السحرقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن آيات إبطال السحر مذكورة فى القرآن الكريم، ناصحًا من أصيب بذلك بأن يجتهد في العبادة وبالإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي وأن يداوم على أذكار الصباح والمساء وأداء الصلوات.وأضاف الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء: «هل يجوز الاستعانة بأحد الصالحين لإبطال السحر؟»، أن الأولى والأفضل أن يستعين الإنسان المسحور بالله تعالى وأن يقرأ المعوذتين -الفلق والناس- وآية الكرسى والفاتحة، فهذه الآيات فكت سحر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهي شفاء لمن أراد أن يستشفي بها.أعراض الإصابة بالسحروأكد أمين لجنة لفتوى، أن الإنسان المصاب بالسحر يشعر بالتثاقل بالجسد وهذا يزول بالهمة والصلاة والعبادة، منوهًا بأن تأثير السحر يكون طفيفًا ولا يحدث ما يتخيله بعض الناس من وقف الحال وضياع المال وهلاك الأموال، ناصحًا بأن قراءة المصاب الرقية الشرعية أولى من الذهاب لمن يفك السحر والدخول فى مهاترات وما شابه.