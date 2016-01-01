أظهر بث قناة "القرآن الكريم" السعودية، الحرم المكي، وهو خال تماما من المعتمرين، وذلك لأول مرة يحدث بهذا الشكل.
ويظهر مصلى الحرم وصحن الطواف والصفا والمروة، خاليين تماما من المصلين والمعتمرين، بعد أن طبقت السلطات السعودية قرارا يمنع العمرة والزيارات للمملكة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.
كما تقوم السلطات السعودية حاليا بعملية تعقيم وتطهير ساحات الحرم المكي، ما تسبب أيضا في قلة عدد الموجودين في ساحات الحرم.
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التعليقات على صورة غير مسبوقة لصحن الطواف في الكعبة بعد وقف العمرة بسبب فيروس كورونا
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