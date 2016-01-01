صورة غير مسبوقة لصحن الطواف في الكعبة بعد وقف العمرة بسبب فيروس كورونا

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صورة الخبر: صورة غير مسبوقة لصحن الطواف في الكعبة بعد وقف العمرة بسبب فيروس كورونا
صورة غير مسبوقة لصحن الطواف في الكعبة بعد وقف العمرة بسبب فيروس كورونا

أظهر بث قناة "القرآن الكريم" السعودية، الحرم المكي، وهو خال تماما من المعتمرين، وذلك لأول مرة يحدث بهذا الشكل.

ويظهر مصلى الحرم وصحن الطواف والصفا والمروة، خاليين تماما من المصلين والمعتمرين، بعد أن طبقت السلطات السعودية قرارا يمنع العمرة والزيارات للمملكة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

كما تقوم السلطات السعودية حاليا بعملية تعقيم وتطهير ساحات الحرم المكي، ما تسبب أيضا في قلة عدد الموجودين في ساحات الحرم.

وكانت السلطات السعودية أعلنت يوم الأربعاء 26 فبراير تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

المصدر: RT

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