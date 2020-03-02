استقرار الدولار في مستهل التعاملات

استقر سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر صرفه بـ البنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وجاء أدني سعر صرف للدولار ببنك الإسكندرية ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي، مصر، قناة السويس، المصري الخليجي، المصرف المتحد" نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "العربي الافريقي الدولي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
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