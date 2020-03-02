

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق.. الخميس 5 مارس أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق.. الخميس 5 مارس

شهدت أسعار الأسمنت المحلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 5 مارس، وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار مواد البناء المحلية، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



أسمنت المسلح



سجل سعر الأسمنت المسلح 795 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 780 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 798 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 790 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 800 جنيه للطن، وأسمنت العسكري 778 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 713 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 715 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 718 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 715 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاومسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 843 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 828 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 843 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.