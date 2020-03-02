شهدت أسعار الأسمنت المحلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 5 مارس، وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار مواد البناء المحلية، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.
أسمنت المسلح
سجل سعر الأسمنت المسلح 795 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 780 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 798 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 790 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 800 جنيه للطن، وأسمنت العسكري 778 جنيهًا للطن.
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التعليقات على أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق.. الخميس 5 مارس
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