النسيان المتكرر والتوهان من الأمور التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة التعرض لضغط مستمر والتفكير بشكل دائم وقد يكون نتيجة عوامل وراثية قد تعرضك للزهايمر على المدى البعيد، وهو من الاضطرابات التي تعرضك للنسيان الدائما وعدم تذكر الأشياء مع تغيير في الأنماطوالسلوكيات ، لذلك يقدم موقع mayoclinicنصائح للوقاية من مرض الزهايمر وهى:
نصائح للوقاية من مرض الزهايمر
في الغالب التغيرات الغذائية والعادات اليومية تساعد في الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ومنها :
1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الخرف والزهايمر.
2:تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها الخضروات والفواكه.
3: تجنب تناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية.
4:اذا كنت مريض سكر أو ضغط ينصح بالاهتمام بتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة مع قياس نسبة السكر والضغط باستمرار وذلك للوقاية من الغيبوبة والجلطات التي تسببها مرضى السكر والضغط .
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التعليقات على لو بتنسى كتير.. اعرف ازاى تحمى نفسك من الزهايمر قبل ما تكبر فى السن
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