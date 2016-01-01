الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة الكبرى وانخفاض الحرارة والصغرى بالقاهرة 15 درجة



الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة الكبرى الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة الكبرى



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض الحرارة 7 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﻪ إﻟﻰ متوسطة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رعدية أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر خفيفة إلى متوسطة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ.



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻣتوسطة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ وﻧﺸﺎط رﻳﺎح ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وﻧﺸﺎط رﻳﺎح ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، ىوﻧﺸﺎط رﻳﺎح ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واأﺗﺮبة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

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كانت درجات الحرارة قد شهدت ارتفاع آخر اليوم الخميس، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.