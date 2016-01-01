دخل العالم في ذعر شديد منذ تخطي كورونا حدود الصين ليسجل أعدادا مهولة من الإصابات في عدد كبير من الدول، حيث لم تمنع جميع حصونها انتشار الفيروس القاتل، ومن بين الدول التي سجلت أعلى الإصابات كانت «إيران».
تداول رواد موقع التغريدات تويتر مقطع فيديو يظهر فيه سائق شاحنة كبيرة فتح باب سيارته وسقط على الأرض فجأة في مشهد مأساوي جعل جميع المارة يبتعدون عنه.
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التعليقات على شاهد ما فعله فيروس كورونا بسائق شاحنة إيراني فجأة
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