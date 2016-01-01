قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حضر تنفيذ حكم الإعدام في إحدى القضايا في عام 1988 في سجن استئناف القاهرة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "توجهنا إلى السجن في الصباح الباكر لحضور تنفيذ حكم الإعدام".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تم نقل المتهم إلى رئيس النيابة ومأمور السجن وقيادات أمنية ويتم رفع راية سوداء على السجن لتنفيذ حكم الإعدام وتتم قراءة منطوق الحكم أمام المتهم قبل التنفيذ".
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التعليقات على رجله مش شايلاه.. أحمد موسى يكشف ما حدث مع عشماوي قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقائق.. فيديو
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