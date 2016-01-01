أمريكا تعتقل مترجمة في البنتاجون بتهمة نقل معلومات حساسة لحزب الله

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اعتقلت الحكومة الأمريكية، متخصصة في اللغويات بوزارة الدفاع (البنتاجون) بتهمة نقل معلومات سرية إلى مواطن أجنبي مرتبط بجماعة (حزب الله) اللبنانية.



وألقى ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) وفقا لقناة /سكاي نيوز/ الفضائية، اليوم الخميس، القبض على مريم طه تومسون (61 عاما)، التي كانت تعيش في مدينة (روتشستر) بولاية مينيسوتا، داخل قاعدة عسكرية بالخارج في 27 فبراير، ومثلت للمرة الأولى أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية أمس الأربعاء.



ومن جهته، وصف مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز سلوكتومسون تلك المرأة بأنها "عار" على بلدها.

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وقال ديمرز في بيان:"أثناء وجودها في منطقة حرب، يشتبه بأن المتهمة قدمت معلومات دفاعية قومية حساسة، تتضمن أسماء أفراد يساعدون الولايات المتحدة، إلى مواطن لبناني موجود في الخارج".وأضاف: "إذا ثبتت صحة ذلك، فإن هذا السلوك يمثل وصمة عار، خاصة بـ النسبة لشخص يعمل متعاقدا مع جيش الولايات المتحدة. وستتم المعاقبة على هذه الخيانة للبلد والزملاء".