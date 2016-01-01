اعتقلت الحكومة الأمريكية، متخصصة في اللغويات بوزارة الدفاع (البنتاجون) بتهمة نقل معلومات سرية إلى مواطن أجنبي مرتبط بجماعة (حزب الله) اللبنانية.
وألقى ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) وفقا لقناة /سكاي نيوز/ الفضائية، اليوم الخميس، القبض على مريم طه تومسون (61 عاما)، التي كانت تعيش في مدينة (روتشستر) بولاية مينيسوتا، داخل قاعدة عسكرية بالخارج في 27 فبراير، ومثلت للمرة الأولى أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية أمس الأربعاء.
ومن جهته، وصف مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز سلوكتومسون تلك المرأة بأنها "عار" على بلدها.
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التعليقات على أمريكا تعتقل مترجمة في البنتاجون بتهمة نقل معلومات حساسة لحزب الله
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