لاعبو برشلونة ينقلبون على سيتين



سيتين سيتين



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن علاقة لاعبي برشلونة بالمدرب كيكي سيتين في الفترة الأخيرة.



ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن لاعبي برشلونة فقدوا الثقة في سيتين، بعد أقل من شهرين على قرار تعيينه.



وأشار إلى أن جزءًا من غرفة الملابس يشعر بأن سيتين ليس على قدر قيادة نادٍ بحجم برشلونة، كما بدأت بعض التعليقات تترد من اللاعبين مثل "كيكي وجهازه لا يعرفون كيفية قيادة السفينة"، و"المهمة أكبر من قدراته".

قد يعجبك أيضا...

وأوضح "راديو كتالونيا" أن فقدان الثقة في قدرات سيتين بدأ مع الخسارة أمام فالنسيا، كما أنه عقب السقوط في الكلاسيكو أعرب عدد من اللاعبين عن استيائهم بسبب قرار المدرب بتغيير أرتورو فيدال، زاعمين أن هذا سبب الهزيمة.وذكر أن اللاعبين يلقون اللوم أيضًا على الإدارة الرياضية، بسبب القرارات التي تم اتخاذها عقب كأس السوبر الإسباني، وتعمل على "تدمير موسم برشلونة".