كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن علاقة لاعبي برشلونة بالمدرب كيكي سيتين في الفترة الأخيرة.
ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن لاعبي برشلونة فقدوا الثقة في سيتين، بعد أقل من شهرين على قرار تعيينه.
وأشار إلى أن جزءًا من غرفة الملابس يشعر بأن سيتين ليس على قدر قيادة نادٍ بحجم برشلونة، كما بدأت بعض التعليقات تترد من اللاعبين مثل "كيكي وجهازه لا يعرفون كيفية قيادة السفينة"، و"المهمة أكبر من قدراته".
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التعليقات على لاعبو برشلونة ينقلبون على سيتين
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