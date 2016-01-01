الصين: 31 وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم /الخميس/، أنها تلقت تقارير عن 31 وفاة و 139 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3015 وفاة و80565 إصابة حتى نهاية يوم أمس.



وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين)، التي سجلت كذلك 134 حالة إصابة من بين إجمالي الحالات المسجلة أمس.



وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 143 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس؛ فيما غادر 2189 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في اليوم نفسه ما رفع اجمالي المتعافين في شتى أنحاء البلاد إلى 52109 أشخاص؛ فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 464 حالة ليصل إلى 5952 حالة.

وتابعت اللجنة أن 32870 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

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وبنهاية يوم أمس الأربعاء، تم تسجيل 104 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و42 حالة إصابة مؤكدة في تايوان بينها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 43 مريضا في هونج كونج و9 في ماكاو و12 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.ومن جهتها، ذكرت مصلحة الدولة العامة للجمارك أن الجمارك الصينية اكتشفت 6728 مسافرا قادما مصابين بأعراض مرضية حتى أمس الأول، بينهم 779 شخصا يشتبه في إصابتهم بفيروس (كوفيد-19)، فيما تم تأكيد إصابة 75 شخصا.وأوضحت المصلحة أن الجمارك اكتشفت 227 مسافرا قادما يظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي في يوم واحد فقط، وأن الاختبارات أثبتت إيجابية 5 مسافرين لإختبار الاصابة بفيروس كورونا الجديد، منهم أربعة في شنجهاي وواحد في بكين.ومن جانبها، حذرت مستشفى "بكين ديتان" من أن فيروس كورونا الجديد قد يهاجم الجهاز العصبي المركزي.وأوضح "ليو جينج يوان" الطبيب في مستشفى "بكين ديتان" أن قسم التسلسل الجيني في المستشفى اكتشف وجود الفيروس في السائل النخاعي لمريض واحد لديه إصابة مؤكدة بـ "كوفيد- 19" يبلغ من العمر 56 عاما ومصاب بالتهاب في الدماغ.وتعد هذه أول حالة تثبت أن الفيروس الجديد يمكن أن يهاجم الجهاز العصبي المركزي خاصة إذا كان المرضى يظهر عليهم خلل في الوعي.