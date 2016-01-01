الصحة تنفي تقديم علاج لفيروس كورونا للصين.. منظمة الصحة العالمية تؤكد: مصر تعاملت بمهنية مع الحالتين المصابتين بالفيروس



الصحة تنفي تقديم علاج لفيروس كورونا للصين الصحة تنفي تقديم علاج لفيروس كورونا للصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات التي تم اكتشافها لـ فيروس كورونا المستجد في مصر، هما حالتان غير مصريين حتى الآن، موضحة ، -"المنظمة" -، أنه تم التعامل معهما بمهنية، وتم الكشف علي المخالطين لهما، وطبقت عليهما الإجراءات الاحترازية الوقائية وفق معايير المنظمة.



من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، سيخضع للفحص الطبي والمتابعة الدورية على مدار 14 يومًا فترة حضانة المرض بعد العودة من الصين، موضحة، -"الوزارة"- ، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والوفد المرافق لها سيخضعون لمجموعة من الإجراءات والفحوصات العادية، لافتا إلى أنهم سيخضعون للمتابعة لمدة 14 يومًا فور وصولهم من مطار بكين.



وتابعت الوزارة: "إذا كانت النتائج إيجابية سيتم العزل، وإذا كانت سلبية ستتم ممارسة الحياة بشكل طبيعي".

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في ذات السياق، أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان علاجا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لجمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش زيارتها للدولة الصديقة.وأوضح "مجاهد" أن زيارة وزيرة الصحة والسكان المصرية جاءت في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التضامن مع الصين حكومةً وشعبًا، نظرًا لعمق العلاقات بين البلدين الصديقين الممتدة لسنوات طوال مضت، مشيرًا إلى أن الوزيرة كانت محملة برسالة مواساة وتعازي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصدقائنا من الشعب الصيني في وفاة ضحايا ڤيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين.وأضاف مجاهد أن زيارة الوزيرة للصين كانت تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، منوهةً إلى أن الصين قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة "النسخة السادسة" للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض.وتهيب وزارة الصحة والسكان بمرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.