بالتعاون مع حماية المستهلك.. ماكينة لتلقي الشكاوي بجامعة عين شمس



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

حرصت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على توفير كافة السبل للتيسير على السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.



قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد بتوفير ماكينة لتلقي شكاوي المواطنين وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك التابع لمجلس الوزراء، لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بمختلف المنتجات من السادة أعضاء هيئة التدريس، الطلاب والإداريين، وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة أمام شبكة المعلومات الجامعية، وذلك لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.



صرح بذلك الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

