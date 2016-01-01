قام الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بجولة ميدانية بمدارس إدارة طامية التعليمية ، لمتابعة سير العمل ، وانتظام العملية التعليمية، حيث تابع عدد من المدارس منها مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بطامية.
تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الأول الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمى، كما حضر حصة علوم بالصف الثاني الإعدادي وناقش الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.
قرر وكيل تعليم الفيوم، إحالة معلم التربية الفنية للتحقيق بسبب عدم انضباط دفتر التحضير، وإحالة مشرف معمل العلوم للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل الوظيفي، وعدم نظافة وتنظيم معمل العلوم.
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التعليقات على استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بالفيوم
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