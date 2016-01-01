رئيس جامعة بني سويف: مجلس الوزراء وافق على تعديل مسمى كلية التعليم الصناعي

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى "كلية التعليم الصناعي" بجامعة بني سويف لتصبح كلية "التكنولوجيا والتعليم"، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها.



وأوضح رئيس الجامعة أن القرار يأتى فى إطار توجه الدولة للتوسع فى البرامج التكنولوجية لتلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل فى المرحلة الحالية، حيث يفتح تغيير المسمى افاق جديدة لعمل الخريجين بالمصانع المختلفة فى التخصصات المطلوبة الأمر الذى يساعد بدوره على خفض نسب البطالة ورفع معدلات الانتاج .



وأضاف الدكتور منصور حسن أن الخريج طبقا للمسمى الجديد سوف يحصل على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا بدرجة إخصائى تكنولوجيا ثالث ويصبح مؤهل للعمل فى كافة القطاعات التكنولوجية ، بالإضافة الى مجال التعليم الصناعى فى الكليات التكنولوجية والمدارس الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية.

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وتضم الكلية أقسام تكنولوجيا الانتاج، والأجهزة، والإلكترونيات، والتحكم، والانشاءات المدنية، والإنشاءات المعمارية، والنسيج .كما أعلن رئيس جامعة بنى سويف أيضا موافقة مجلس الوزراء على إضافة مادتين فيما يخص الدرجات العلمية التي يمنحها معهد دراسات علوم المسنين بالجامعة، الأولى خاصة بمنح دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات باللائحة الداخلية للمعهد، والثانية باشتراط ان يكون الطالب المتقدم لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا حاصلًا على درجة الليسانس او البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.