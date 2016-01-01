أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى "كلية التعليم الصناعي" بجامعة بني سويف لتصبح كلية "التكنولوجيا والتعليم"، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها.
وأوضح رئيس الجامعة أن القرار يأتى فى إطار توجه الدولة للتوسع فى البرامج التكنولوجية لتلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل فى المرحلة الحالية، حيث يفتح تغيير المسمى افاق جديدة لعمل الخريجين بالمصانع المختلفة فى التخصصات المطلوبة الأمر الذى يساعد بدوره على خفض نسب البطالة ورفع معدلات الانتاج .
وأضاف الدكتور منصور حسن أن الخريج طبقا للمسمى الجديد سوف يحصل على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا بدرجة إخصائى تكنولوجيا ثالث ويصبح مؤهل للعمل فى كافة القطاعات التكنولوجية ، بالإضافة الى مجال التعليم الصناعى فى الكليات التكنولوجية والمدارس الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية.
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التعليقات على رئيس جامعة بني سويف: مجلس الوزراء وافق على تعديل مسمى كلية التعليم الصناعي
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