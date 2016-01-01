مدير مركز الإبصار بـ عين شمس: نوفر فرص عمل للمكفوفين بعد الدراسة

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صورة الخبر: مركز الإبصار بجامعة عين شمس
مركز الإبصار بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية ومدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس، إن مركز الإبصار الإلكتروني يسعى لتطوير خدمات المكفوفين لتحقيق تكافؤ فرص التعليم للطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسوب، موضحة أنه يعد المركز الأول في الشرق الأوسط.

ونوهت مدير مركز الابصار خلال تصريحاتها لـ"صدي البلد"، إلى أن المركز خرّج معيدة وتم تعيينها بـ كلية الآداب جامعة عين شمس، مشيرة الي أن مركز الإبصار يهدف لدمج الطلبة المكفوفين كليًا في المجالات الاكاديمية والاجتماعية وذلك عن طريق تأهيل الطالب الكفيف لمذاكرة المناهج الدراسية علي اجهزة الحاسب الالي وتدريبه علي استخدام الحاسب الالي وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية حتي يستطيع الطالب التعامل مع الجهاز.

وأشارت الدكتورة منال إلى أنه تتم اتاحة الفرص للطالب الكفيف للاطلاع علي كل ماهو جديد من ثقافات وذلك بواسطة المكتبة الثقافية والتصفح بشبكة الانترنت العالمية وتحويل المناهج الدراسية من كتب ورقية الي كتب الكترونية ومنها الي كتب برايل للمذاكرة في المنازل وتشيجيع الطلاب المكفوفين علي كتابة أبحاثهم بأنفسهم وكذلك باستخدام شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر بشكل مستقل دون الحاجة الي المساعدة الخارجية.

وأكدت علي مشاركة طلاب المركز في الأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعة من معسكرات ومؤتمرات وأنشطة ثقافية ورياضية بهدف إدماج هذه الفئة في المجتمع الطلابي وفتح قنوات اتصال مع الجمعيات والشركات المختلفة لزيادة فرص العمل أمام الخريج الكفيف.

وأشارت إلى أنه تم توسيع نطاق تقديم خدمات مركز ابصار خارج نطاق كلية الآداب ليشمل جميع كليات الجامعة وكذلك جميع المحتاجين لخدمات المركز بمحافظة القاهرة وضواحيها.

المصدر: elbalad

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