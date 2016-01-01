لحمايته من أضرار الموبايل ..طرق منزلية لإبعاد الطفل عن الألعاب الإلكترونية



اضرار الهاتف على الطفل اضرار الهاتف على الطفل

استخدام الهواتف الذكية، والتكنولوجيا، اصبح امر يسيطر على كل المنازل، فكل الأطفال بدأت التخلي عن الألعاب التقليدية، وبدأت الاتجاه نحو الالعاب الالكترونية.



كشف موقع "bold sky"، عن طرق منزلية لإبعاد الطفل عن الألعاب الالكترونية، وتعرف عليها خلال السطور التالية.



- مشاركة الطفل في بعض الأعمال المنزلية البسيطة مثل ترتيب غرفته.

قد يعجبك أيضا...

- شراء بعض ألعاب تنمية الذكاء مثل البازل فهذه الألعاب تزيد تفكير الطفل لحلها، وانشغاله عن الألعاب الالكترونية.- يمكن استبدال اللعب بالهاتف المحمول بأشياء مفيدة مثل الرسم او الكتابة.- حس الطفل و تشجيعه على ممارسة الرياضة.- مرافقة الطفل بالرحلات تساهم في تشتيت الطفل عن تصفح الهاتف المحمول.- حس الطفل على أهمية القراءة وتشجيعه عليها وجعله لها دور مهم في تشتيت الطفل عن تصفح الهاتف المحمول.- الخروج من المنزل بمرافقة الطفل لقضاء بعض الوقت عند الاقارب ومشاركته بالأحاديث التي تناسب عمره.- يجب جعل الطفل يقوم بتجربة بعض الألعاب اليدوية المعتمدة على الفك وإعادة التركيب فهذا يشغل الطفل ويعمل على تسليته.- يجب مشاركة الطفل اهتماماته ومعرفة مهاراته المختلفة للقيام بتوظيفها بشكل صحيح.اقرأ ايضًا:آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم- الاهتمام أكثر بمواهب الطفل وتنمية قدراته فيها.- الجلوس مع الطفل ومشاركته خلال مشاهدة الأفلام الكرتونية المفضلة لديه.- يجب الجلوس معه ومشاركته الحديث وأخذ رأيه في بعض الموضوعات المناسبة لعمره.- من حين لآخر يفضل قراءة بعض القصص المحببة له.- يجب تنظيم وقت الطفل وترتيب يومه لممارسة بعض الأنشطة اليومية.- يجب أن تكونوا قدوة حسنة له فلا تقضون معظم الوقت في استخدام الهاتف المحمول.- لابد من تخصيص وقت للطفل في يومكم للاستماع له واللعب معه أيضًا.- يجب الاشتراك له في نادي رياضي ليقوم باللعب والتواصل مع العالم الخارجي.- يمكن مشاركته في صنع بعض الأشكال الهندسية أو الحروف والأرقام باستخدام الورق المقوى.- يجب توضيح للطفل التأثير السلبي للاستخدام المفرط للموبايل على الصحة خاصةً على العين.- يجب توضيح أيضًا تأثير الموبايل النفسي عليه وأنه يؤدي للانطواء والعزلة- في حال لديه الكثير من الأسئلة يجب الاستماع لكل أسئلته والحرص على إجاباته على تساؤلاته حتى لا يضطر اللجوء للموبايل والبحث عنها- مشاركته في تأليف قصص لطيفة ومساعدته في تمثيلها معكم أو مع إخوته- مشاركته في صنع أطباق الطعام او أصناف من الكيك.- يمكن أن يشارك في تنظيم الخضراوات والفواكه ويفصلهم عن بعضهم البعض ثم ترتيبها في أطباق.- اللعب معه بالصلصال او محاولة صنعه في المنزل بطريقة صحية ثم الاستمتاع في عمل أشكال مفضلة لديه.- يمكن اصطحابه لمشاهدة فيلم في السينما ولكن يجب أن يكون مناسب لعمره.- يمكن اصطحابه معكم أثناء التسوق وأخذ رأيه عند الشراء.